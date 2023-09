‘Lo volvería a hacer’: afirma Mariela Gutiérrez tras besar a AMLO

La Alcaldesa del municipio de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante afirmó que volvería a besar la mano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo hizo en un evento público que tuvo lugar hace poco en aquel estado mexiquense.

Gutiérrez señaló que la razón por la que repetiría el gesto, es porque se trata de una costumbre natural que muestra respeto y agradecimiento.

Alegó que el hecho causó revuelo en las redes sociales y calificó de clasistas quienes señalaron el beso como un acto de sumisión.

‘Sólo muestran su clasismo, (el beso en la mano) es una costumbre natural en nuestro país, que se le demuestra a quien se quiere mucho, a quien se le respeta, a quien consideramos una autoridad y para mí eso es nuestro Presidente’ , añadió la Alcaldesa.