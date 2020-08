VIDEO: Pide López-Gatell tener disciplina para evitar rebrotes de COVID-19

MÉXICO.- Tras advertir que podrían surgir rebrotes de COVID-19 si demasiadas personas salen rápido a la vía pública, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró el llamado a la población a no salir de casa si no es necesario y pidió tener paciencia y disciplina.



"Hacemos un llamado enfático a mantener la disciplina, mantener la cautela, mantener la paciencia, no salir a la calle si no es necesario, solamente las actividades más importantes, para conseguir el sustento, para mantener la economía familiar. Pero otras actividades, por ejemplo, las recreativas, en este momento todavía no son procedentes", expuso en un video publicado en redes sociales.



"¿Qué podría pasar si empezamos a salir demasiadas personas a la vía pública? Que va a haber rebrotes", advirtió.