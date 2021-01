López-Gatell vaticina desorden si estados adquieren vacuna contra Covid

Natalia Vitela

MÉXICO.- Si en lugar de tener una estrategia nacional de vacunación contra Covid-19 cada entidad adquiere sus dosis, el impacto positivo de este plan se diluiría porque cada estado implementaría un modelo de operación diferente, advirtió ayer Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

"Desde el punto de vista técnico... el lineamiento es recomendar que eso no se haga, porque cada quien va por la suya y no estamos hablando de una estrategia de estado, como si no fuéramos un país y simplemente fuéramos una comunidad desordenada, anárquica", dijo en conferencia.

El funcionario indicó que el hecho de que cada entidad compre de manera directa las vacunas contra Covid-19 se aleja de objetivos científicos para converger en otro tipo de fines.

"No digo que ilegítimos, sencillamente cada quien el suyo".

López-Gatell aseguró que no se trata de prohibir e imponer, sino de llegar a consensos.

Para ello, dijo, lo que se requiere es voluntad y conciencia del interés superior de la nación y no de las partes de la nación.

"Qué tal si en un estado ahora fueran los municipios los que quieren comprar la vacuna y cada uno la pone de la manera que quisiera. Los mandatarios y mandatarias estatales experimentarían directamente la consecuencia de ese desorden en donde cada quien quisiera hacer su voluntad de acuerdo con distintos modelos de la salud pública. Lo colectivo es mejor que lo individual, pero se respetan los derechos individuales".

Cambio de decisiones

Ayer se le informó a los gobernadores del país que no podrán adquirir dosis contra Covid-19 directamente porque, según la Ssa, con ello se contraviene la estrategia nacional de vacunación. Sin embargo, la mañana de este viernes, el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador dijo que dio instrucciones a la Secretaría de Salud para dar autorización a empresas o gobiernos locales para adquirir y aplicar vacunas contra el Covid-19 en México.

"He dado instrucciones al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para que hoy mismo se emita un comunicado estableciendo que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México tiene autorización”, señaló López Obrador durante su conferencia mañanera de este viernes.

Cabe mencionar que la solicitud de que las entidades pudieran adquirir vacunas directamente de las farmacéuticas la formuló hace dos semanas el gobernador de Yucatán y presidente de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de gobernadores (Conago), Mauricio Vila.

El mandatario estatal Mauricio Vila (PAN) acusó a la Federación de decidir de manera unilateral sobre la vacunación en el país, sin tomar en cuenta ninguna propuesta que hacen él y sus homólogos en las reuniones que tienen, como la que ocurrió ayer por la tarde.

TE PUEDE INTERESAR:

México: Primera fase de vacunación contra Covid-19 en desorden

Superdelegados de 4T serán los responsables de la vacunación en estados

México: AMLO y gabinete del sector salud son denunciados ante la Fede