Confirma AMLO ser padrino de la hija del empresario Miguel Rincón

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que fue padrino de bautizo de la hija del empresario papelero Miguel Rincón Arredondo, pero negó que ello represente un conflicto de interés.

"Conozco a Miguel, fue de los empresarios que durante la campaña expresó su apoyo a nuestro movimiento”, dijo el tabasqueño al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa matutina.

"No por tener una relación de amistad o familiar yo voy a torcer mi camino o voy a cometer un acto de corrupción, o voy a permitir que haya influyentismo".

El bautizo ocurrió el sábado pasado, en Morelos, en un acto religioso que estuvo encabezado por el Cardenal Norberto Rivera.

López Obrador reconoció que desde hace tiempo no aceptaba ser compadre ni asistía a bautizos.

"Sí fui padrino de una niña, de Sandy que es su mamá y Miguel. ¿Por qué lo hice? Porque llevó una vida normal, desde hace algún tiempo no aceptaba ser compadre, participar en ceremonias de bautismo, no asistía a este tipo de actos pero en este caso es algo muy especial", sostuvo.

El Mandatario comentó que el empresario es una persona mayor que se volvió a casar con una joven, con quien tuvo una niña de nombre Mercedes.

"Me dio mucho gusto eso; eso no tiene nada que ver con la cuestión pública, yo soy muy estricto, separo lo amistoso, lo personal, lo familiar, con mi responsabilidad pública, lo que tiene que ver con mi trabajo como Presidente", insistió.