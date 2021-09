López Obrador agradeció a Kamala Harris, por invertir en Centroamérica

El presidente de México mejor conocido como AMLO, dijo que agradecer y reconocer el anuncio que hizo la mandataria y vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, por la inversión de Centroamérica.

“Sí, sí, y lo reconocemos y agradecemos porque esa es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio, siempre lo hemos sostenido, atendiendo la causa, la gente no sale de sus pueblos, no abandona a sus familias por gusto, lo hace por necesidad, y si hay trabajo, si hay bienestar en los pueblos, en la comunidad de origen, la gente prefiere estar con sus familias, (...) hay que aprender eso, que no se ha hecho durante muchísimo tiempo, diría nunca, nunca, siempre lo coercitivo, el detener”, señaló.

En la mañanera en el Palacio Nacional, dijo el Jefe Ejecutivo Federal, que el encuentro entre las dos naciones fue exitosa. Esto durante el Dialogo Económico de Alto Nivel realizado el día de ayer en Washington.

“Bueno, todavía no tengo yo un informe detallado de los resultados de la reunión, nada más me informaron que habían salido muy bien las cosas, que había sido un éxito la reunión pero no tengo más elementos, vamos a informar una vez que regrese Marcelo Ebrard, Tatiana Clouthier, los comisionados, los representantes de Hacienda, que nos informen sobre los avances, pero yo creo que le fue bien”, indicó.

