Luego de que se aprobó nacionalizar el litio, para "no perder el sentido del humor", el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador exhibió que en redes sociales hay dos propuestas de nombres para la empresa del estado mexicano que manejará este mineral, además que exhibió un mensaje que escribió la senadora panista Lilly Téllez en contra de la creación de "AMLITIO".

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador mostró "una encuesta" que el partido Morena publicó desde el miércoles a través de su cuenta de Twitter en la que pregunta a los usuarios su preferencia por dos propuestas de nombre para la empresa que administrará el litio en México.

En dicha publicación se mostraba las opciones de nombre para la empresa encargada del litio: "Agencia Mexicana del Litio (AMLITIO)" o "Litio Mexicano (LITIOMEX)".

"Es que me dio risa verlo y no hay que perder el sentido del humor. Es que hay alguien que hizo una encuesta, que preguntó si le ponía 'AMLITIO'" , contó el presidente López Obrador al soltar una carcajada.

Sobre la propuesta de Litio Mexicano "LITIOMEX", el presidente López Obrador dijo que hay una empresa ya registrada con este nombre.