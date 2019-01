AMLO acepta que teme por su seguridad

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador habló sobre las posibles consecuencias de “su combate contra la corrupción”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado por un miembro de la prensa durante su conferencia matutina del 14 de enero, sobre si tiene miedo de que se atente contra su vida por las acciones que ha emprendido para combatir la corrupción.

De acuerdo con información de Noticieros Televisa, al respecto, el tabasqueño aceptó “tener miedo como cualquier otro ser humano“, pero aseguró “no ser un cobarde”.

“El que lucha por la justicia no tiene nada que temer; soy un ser humano, tengo miedo como todos los seres humanos, pero no soy cobarde”.

López Obrador insistió en que no dará un paso atrás en la lucha para garantizar el fin del huachicoleo y la corrupción que se esconde detrás de otros crímenes.

El mandatario mexicano también agradeció a la gente “por haberse portado muy bien”, pero aceptó que los esfuerzos de su gobierno “requieren la participación de todos”.

“Me siento muy respaldado, dijo”, “así me lo han expresado, puedo estar en una gasolinera donde se están presentando molestias y lo que me dicen es ‘ni un paso atrás’, el que aflige se afloja y no nos vamos a afligir,” indicó el mandatario respecto a los inconvenientes provocados por el desabasto de combustibles en algunas gasolinerías del país.

En su conferencia matutina, López Obrador habló sobre los avances que se han dado en el operativo en contra del huachicol, así como de las medidas que se tomarán contra quienes resulten responsables de este delito.

El presidente aclaró que se revisarán los permisos de importación gasolina como medida preventiva al robo de hidrocarburos.