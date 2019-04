Si consideran que hay ilegalidad en memorándum denuncien: AMLO

Claudia Guerrero

Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el memorándum para "vetar" la ley educativa vigente ante críticas de la Oposición y expertos.



En conferencia de prensa, dijo que si consideran que hay una ilegalidad que denuncien o se amparen ante instancias.



"Están en su derecho, es un País de leyes, ahora sí hay un auténtico Estado de Derecho, se puede acudir a cualquier instancia y si se comete una infracción o delito hay que presentar denuncias", señaló.

"Nosotros sentimos que no es ningún problema, que es parte de nuestras facultades y vamos a seguir convocando al diálogo".



Sostuvo que como Jefe del Estado mexicano debe garantizar el bienestar y la paz del pueblo para que haya justicia.



"Es un memorándum... si consideran que no tiene valor, pues hay tribunales", reiteró.



"No es sólo un asunto legal, es un asunto político, no es ni una iniciativa de ley, ni un decreto, ni un acuerdo, es un memorándum para propósitos internos, como he dado a conocer otros memorándum".



Señaló que respeta los puntos de vista, pero no los comparte.



“Hay quienes no están de acuerdo, respeto su punto de vista, pero no lo comparto, hicieron una campaña, sólo la SEP gastó 2 mil millones de pesos", comentó.



El Mandatario federal afirmó que el propósito es que haya debate.



"Quise mandar un mensaje claro a los mexicanos y a los maestros y la verdad, la verdad, es que lo logré, porque como se está generando el debate, ya se sabe lo que se trata, sólo pido que se lea bien, para que no se saquen de contexto las cosas".