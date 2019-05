FMI reconoce política fiscal de México

Agencia

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, quien reconoció las políticas fiscales del gobierno mexicano.



La funcionaria arribó a Palacio Nacional cerca de las 9:15 horas y fue recibida por el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

En Twitter, el presidente precisó que durante el encuentro conversaron por más de una hora sobre mantener un diálogo con honestidad, igualdad de género, respeto al medio ambiente y combate a la pobreza.

A su vez, la funcionaria reconoció las políticas fiscales de la administración de López Obrador.

“Hoy me reuní con el presidente de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo felicité por la aplicación de políticas fiscales prudentes y por su enfoque en impulsar el crecimiento inclusivo y reducir la pobreza, desigualdad y corrupción”, tuiteó.

