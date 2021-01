López Obrador reprocha invasión a intimidad de usuarios en redes sociales

Antonio Baranda

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que empresas de redes sociales puedan acceder a la vida privada de los usuarios sin que se tengan normas o controles.

"Cómo es posible que una empresa particular va a ver todo lo que hacemos los seres humanos, nuestros gustos, lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado, nuestras pláticas familiares, las pláticas con nuestros amigos”.

"Y eso quién lo regula, quién lo controla, cuáles son las normas, donde están los estados, la ONU, dónde están los organismos defensores de derechos humanos", cuestionó en conferencia mañanera.

El mandatario federal dijo que en México se atenderá este asunto y se garantizarán las libertades para que no haya censura.

"Sería muy bueno que un día invitemos a un especialista porque la mayoría de la gente no sabe que los teléfonos son micrófonos. Y por qué ocultarlo, por qué no decirlo, que se sepa, y si eso está permitido, si es legal, si es moral, si no es algo atentatorio a la libertad.

"Entonces, son buenos temas para la reflexión, el debate, nosotros aquí en México a atender este asunto, desde luego buscando recoger opiniones, lo que queremos en México es que se garanticen las libertades, cero censura", aseguró el presidente.

