López Obrador responde a EEUU sobre reforma a la industria eléctrica

Antonio Baranda

MÉXICO.- El presidente López Obrador llamó al país vecino a respetar y no intervenir en tema sobre reforma a la industria eléctrica.

"Ellos opinan que nosotros debemos actuar de una forma, está bien, para garantizar la libertad de expresión, es un principio universal, pero debemos respetar", expuso en conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

"En esta materia del manejo de la política eléctrica no es contradecirme y entrometerme, pero ahora que tuvieron el problema de las heladas en Texas se dio a conocer que no funciona bien la política energética que se aplica por lo menos en ese estado y otros estados de la Unión americana, pero eso ya no me corresponde a mi".

López Obrador reiteró que ningún país debe decidir sobre asuntos de México.

"Somos libres y soberanos, somos independientes, entonces nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos, no nos metemos, y de ninguna nación del mundo porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos, además sería violatorio de la Constitución", sostuvo.

Ayer, el gobierno de Joe Biden, a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, urgió a la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a proveer un ambiente propicio a la inversión libre en el sector energético mexicano, así como a escuchar las preocupaciones de las empresas privadas.

Adelanta giras a estados por elección

El mandatario informó que realizará giras anticipadas por el país para no interferir con el periodo electoral.

"Estamos procurando visitar estos estados donde van haber elecciones para gobernador y queremos hacer estas visitas porque son importantes para supervisar obras, para inaugurar obras antes de que inicien las campañas, para cumplir con la ley", dijo.

"Por eso vamos a estar en esos estados, ahora en Querétaro, vamos a inaugurar un hospital en Querétaro y luego en Zacatecas tenemos varias actividades"

Agregó que la próxima semana irá a Campeche supervisar los trabajos del tren Maya y no regresará hasta después de las elecciones.

TE PUEDE INTERESAR:

Auditor superior David Colmenares, al banquillo de los acusados

Migración: Biden aumentará las visas de trabajo en Estados Unidos

T-MEC: Estados Unidos urge a AMLO a dar libertad a inversión en energía