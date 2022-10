Los tres estados que están “bañados de sangre” según Adán Augusto

Adán Augusto López Hernández confesó que cuando escucha que en México hay "baños de sangre", los primeros estados que se le vienen a la mente son: Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

En entrevista, tras asistir a un encuentro con diputados locales de la Ciudad de México, el Secretario de Gobernación precisó que estas entidades se han convertido en el "paraíso de la incidencia delictiva".

De manera concreta se le preguntó al funcionario federal qué piensa al escuchar que en México hay "baños de sangre" y él respondió: "Guanajuato, Jalisco, Michoacán, que están hoy convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva, y es nuestro compromiso que esto no siga sucediendo y ayudar a los gobiernos de esos estados a reducir los índices delictivos".

Asimismo, expuso que hay 240 municipios que actualmente no tienen policía o entregaron la policía municipal a la delincuencia organizada.

"Por respeto a los municipios, pero sobre todo porque retomar las tareas de seguridad pública es parte de una estrategia, válgase la redundancia, de seguridad, no puedo decirle ni siquiera en qué estados, pero ha trascendido ahí en qué estados no hay, pero sí le digo que cuando menos hay 240 municipios en el país que no tienen hoy una fuerza de seguridad pública municipal", dijo.

Precisó que la estrategia de seguridad del gobierno federal ya empieza a rendir frutos.

"Nos tomó dos años, pero ya hay una baja en la incidencia delictiva, ya se está reduciendo, incluso, el homicidio doloso, por no hablar de delitos como el secuestro, como el robo de vehículos, como el robo a casa habitación, el robo a transeúntes. La extorsión se había elevado un poco, pero ahora se mantiene estable", sostuvo.

En el encuentro con legisladores, el secretario de Gobernación expuso los beneficios y alcances del decreto para mantener al Ejército en las calles en tareas de seguridad hasta 2028.

Recalcó que las Fuerzas Armadas han suplido a policías municipales que antes sólo servían para cuidar los Oxxos y 7-Eleven, como en Nuevo León.

Recordó que esta reforma constitucional crea un fondo para capacitar a las policías estatales y municipales, y que actualmente se discute en el Senado que este fondo se conforme con los recursos que sean decomisados a las actividades de procedencia ilícita, como son la extorsión o el secuestro.

"En principio se va a repartir entre los 50 municipios considerados como los más violentos o donde hay mayor incidencia delictiva en el país. ¿Por qué? Porque la idea es que, así como se ha conseguido en la Ciudad de México que haya una policía profesional y efectiva, así vayamos teniendo la posibilidad de que en los municipios se capacite, se equipe a la policía en los estados en consecuencia", señaló.

Indicó que esta y la próxima semana seguirá visitando los Congresos locales para explicar las ventajas de esta reforma.

(Con información de El Universal)