¿Los Yunes llegarán a las filas de Morena? Esto reveló Sheinbaum

Este 20 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la dirigencia de Morena será la encargada de decidir si Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares se incorporan a sus filas, esto tras su expulsión del PAN por su apoyo a la reforma judicial.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada por esta posibilidad, debido a que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, expresó su incomodidad con los políticos de origen panista.

Aunque dejó la responsabilidad a su partido, Sheinbaum reiteró que no hubo ninguna negociación con Yunes para obtener su respaldo en la Cámara alta y dijo que se deben defender los principios de la 4T.

“Lo que entiendo es que es una decisión de ellos (de Morena) y también se ha dicho que fue para quitarles las, iba a decir averiguaciones, carpetas de investigación que llegaron a tener; es una decisión de ellos haber votado en su momento a favor de la reforma al Poder Judicial”.

“No hubo una negociación, hasta donde yo sé, que iban a entrar o no a un partido político, pero en todo caso es una decisión que debe de tomar la dirigencia de Morena de, si de acuerdo a los estatutos, pudieran entrar o no a Morena (los Yunes), pero no es que haya sido, hasta donde yo conozco, una negociación en ese sentido”.