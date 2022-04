Lozoya asegura que Peña Nieto le ordenó sobornar a Ricardo Anaya

Este lunes se destapó la declaración de Emilio Lozoya en la que acusa al expresidente de México, Enrique Peña Nieto sobre dar la orden directa para entregar el soborno a Ricardo Anaya, para que él la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) votara a favor de la Reforma Energética.

De acuerdo con Milenio, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 11 de agosto de 2020, donde asegura que en ese año mantuvo una reunión con Peña Nieto y ahí le confesó que Anaya era “un aliado natural” en relación con la Reforma Energética.

“Encontrándonos Enrique Peña Nieto y yo en el primer piso de dicha casa (Los Pinos), el entonces Presidente de la República me pidió resolver ‘el pago pendiente a Ricardo Anaya Cortés por su voto favorable a la reforma constitucional’… Me comentó que Anaya era un aliado natural para la aprobación de las reformas, en particular la energética, porque ‘le encantaba el dinero’”, según declara Lozoya.

Sin embargo, esta declaración fue desestimada por la defensa del excandidato presidencial, Ricardo Anaya, se argumenta que es una de las tantas mentiras del exfuncionario.

Y se destaca que Anaya en ese entonces no era Diputado, como el mismo excandidato los ha venido reiterando desde que se le vinculó en este caso.

Por otro lado, se menciona que el exmandatario le confesó a Lozoya que Ricardo Anaya se comprometió a sacar adelante las leyes secundarias a cambio de más dinero, ya que la bancada del PAN “no daban paso sin huarache” y que el excandidato no tenía una buena relación con sus presuntos colegas, así que los tenía que sobornar por separado.

Asimismo, acusan que Anaya amenazó de echar abajo la reforma en caso de no recibir más dinero.

AMLO no tiene conocimiento de esta declaración

Luego de que estas declaraciones se difundieran a través de varios medios locales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró de no tener conocimiento sobre la versión de Lozoya, pero solicitó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López informar sobre el caso.

“Desde luego es un asunto que lleva la Fiscalía y lo mejor sería que la Fiscalía informara, pero le voy a pedir al Secretario de Gobernación que busque respetuosamente con la Fiscalía, que es autónoma, que se informe de este caso”, dijo desde su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. “Sería bueno que aclarara la Fiscalía” expresó el mandatario.