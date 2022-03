Lula da Silva llama a AMLO “un regalo para México”.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Andrés Manuel López Obrador es un regalo para México, pues un hombre como él no nace todos los días y menos llega a alcanzar la Presidencia de la República.

En reunión con senadores de Morena, Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y Encuentro Social (PES), aseguró que de ganar las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil, la relación con México será altamente prioritaria.

En su discurso de casi una hora, Lula da Silva dijo a los senadores de la mayoría parlamentaria que no se entiende por qué un país poderoso como México sea pobre, con tantas revoluciones y tantas luchas que ha tenido.

Destacó que hoy los legisladores de Morena tienen a López Obrador y es algo en lo que tienen que hacer conciencia, porque "no hay muchos en México, no hay muchos López Obradores".