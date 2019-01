Madero y Cordero dejan atrás acusaciones

Agencias

MÉXICO, D.F.- Los candidatos a la dirigencia nacional del PAN, Gustavo Madero y Ernesto Cordero, coincidieron en su disposición de volver a encontrarse en un nuevo debate, luego de que en el de ayer, que se transmitió por internet, intercambiaran acusaciones y descalificaciones.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, Gustavo Madero calificó como "un buen debate" el de ayer, el cual fue organizado por la Comisión Nacional de la Elección y el cual presentó varios problemas técnicos para transmitirse, publica Milenio.

"Hasta donde tengo entendido hay varios debates que se han convocado, invitaciones de medios. Deben ser debates de ideas, hay que recordar que es una campaña larga", dijo Madero Muñoz en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

"Siempre hemos estado abiertos para los debates. No tengo ningún problema en encontrarme con Ernesto Cordero", afirmó.

En entrevista con Azucena Uresti en Milenio Televisión, Ernesto Cordero dijo estar dispuesto a hacer más debates y aseguró que en el de ayer hizo al menos siete propuestas muy concretas como un programa de becas y otro en el tema de equidad de género.

"Nosotros fuimos a proponer, se hicieron señalamientos y había que responderlos", dijo.

Consideró que entre más debates haya, mejor; sin embargo, criticó la organización del debate de ayer, que dijo "quisieron hacerlo casi clandestino".

Dijo que es lamentable que pese a que hubo invitaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la comisión organizadora haya decidido hacer un debate en el que hubo fallas técnicas

"Parecía que no querían que no vieran. A quien no le conviene que nos vean debatir es a la fórmula de la reelección", afirmó.

Sí de Cordero

Cordero Arroyo aseguró que él está dispuesto a debatir en donde lo inviten.

Ernesto Cordero afirmó que el debate es una herramienta democrática muy valiosa y útil, por lo que reiteró su disposición a volverse a contrastar sus propuestas con las de Gustavo Madero.

Invitó a los panistas y ciudadanos que quieran ver el debate, a entrar a su página de internet donde está el video del encuentro que se realizó anoche en el CEN del PAN y el cual duró unos 53 minutos.