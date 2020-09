Confirman que madre de “El Chapo” no donó 900 millones a Morena

LA AFIRMACIÓN: Una publicación muestra una imagen del donativo por 900 millones de pesos que hizo la mamá del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán a Morena, el partido político del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La imagen fue editada. En enero de 2013, Morena lanzó una campaña de financiamiento y emitió bonos con cantidades predeterminadas que iban desde 100 hasta 50 mil pesos. Uno de esos bonos fue modificado con computadora.

LOS HECHOS: Una publicación que ha sido difundida miles de veces en redes sociales muestra un documento en el que se lee que la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la señora María Consuelo Loera Pérez, donó 900 millones de pesos a Morena, el partido político del actual presidente mexicano, Andrés López Manuel Obrador.

En la imagen se puede leer “BONO FUNDADOR. Bueno por $900,000,000” y el nombre escrito a mano de la señora Loera Pérez.

Sin embargo, la imagen fue editada.

En 2013, cuando aún no era partido oficial sino un movimiento político con calidad de asociación civil, Morena lanzó una campaña para recaudar fondos pues en ese momento no recibía dinero público por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esa campaña incluyó la emisión de 36 mil bonos fundadores desde 100 hasta 50 mil pesos, a fin de recaudar 10 millones de pesos. Los bonos fueron distribuidos por Morena y tenían el monto impreso de manera previa. Ninguno llegaba hasta 900 millones de pesos.

En las imágenes que Morena y diversos medios difundieron en 2013, se podía ver que en los bonos había un recuadro rojo debajo de cada monto.

En la imagen difundida, no obstante, esa característica del diseño fue eliminada.

Marco Antonio Medina, entonces secretario nacional de finanzas de Morena, dijo a The Associated Press que la imagen difundida en redes sociales se trata de un fotomontaje.

“En 2013 lanzamos una campaña y se emitieron bonos por 100, 500, 1,000 pesos y el máximo fue de 50,000, y de estos últimos sólo hubo dos aportantes que recuerde. Todo está en el archivo del partido. Fueron bonos impresos. No se hicieron donativos a pedido. Todo estaba predeterminado. Desmiento categóricamente que hubiera un donativo de esta cantidad y por parte de esta persona, dijo Medina a The Associated Press.

En 2013, el presidente de Morena era el actual senador Martí Batres. Su equipo de prensa informó a The Associated Press que las aportaciones no eran libres, sino que estaban preestablecidas en los bonos impresos y tampoco se permitieron donativos superiores a 50 mil pesos.