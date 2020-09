(VIDEO) Así el clamor de una madre que exige justicia en la CNDH

César Daniel Martínez Cisneros

Ciudad de México.- Desde un balcón de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Silvia Castillo exigió justicia y no dinero por la muerte de su hijo en San Luis Potosí.

Ella es una de las víctimas que pasaron la noche en la sala de juntas del edificio ubicado en la calle de Cuba, del Centro Histórico.

"Pido justicia, no pido dinero, porque un hijo no tiene precio, un hijo no está en venta, yo quiero justicia", dijo a gritos desde el balcón.

Silvia Castillo permanecen desde ayer en una sala de juntas de la @CNDH para exigir justicia por el asesinato de su hijo en San Luís Potosí.



"Queremos acciones. No queremos más mesas de dialogo donde se burlen de nuestro dolor".



Vía @reformanacionalpic.twitter.com/f9o0rNoQPy — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 3, 2020

En entrevista refirió que durante la reunión de ayer con la presidenta del organismo, Rosario Piedra, les dijeron que su caso no era competencia de la CNDH.

"Es por eso que decidimos tomar las instalaciones, porque ya estamos hasta la madre de no ser escuchadas y que la Nacional nos bateé otra vez para el Estado sin darnos una solución", comentó.

"Nos dicen que no les compete, cuando ellos son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y uno como mexicana si en su Estado no encuentra justicia ¿qué hace?, pues viene a la Comisión Nacional".

Ella asegura que su hijo Alan se fue de fiesta el 23 de marzo de 2019 con unos amigos y anduvieron juntos todo el día siguiente, pero al final él ya no regresó y posteriormente lo encontraron quemado.

Junto a Silvia Castillo se encuentra Marcela Alemán, madre de una niña violada en 2017 y quien ayer se amarró a una silla para no ser sacada del inmueble.

Desde el día de ayer la @CNDH acompaña a los familiares de víctimas de San Luis Potosí en las gestiones ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y para reunirse hoy con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la @SEGOB_mx.

👉🏾https://t.co/cRWy4jG6De pic.twitter.com/EFIWeftEEz — CNDH en México (@CNDH) September 3, 2020

Un grupo de 15 víctimas se reunió ayer a las 15:00 horas con Piedra y, tras una hora, decidió atrincherarse en la sala de juntas.

Desde entonces, permanece ahí, sumando ya más de 19 horas en la sede de la CNDH.

Esta mañana, la CNDH aseguró que las exigencias competen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a autoridades locales.

"Autoridades de la CEAV acudieron al lugar para atender y revisar los casos y se acordó una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, para agilizar en lo posible las gestiones", informó el organismo.