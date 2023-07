Madres buscadoras exigen ser recibidas por AMLO

Después de que se concretará la recepción de Estela de Carlotto, mama rastreadora y presidenta de la Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina en el Palacio Nacional, este jueves durante la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Las denominadas “madres buscadoras” mexicanas, brindaron su reacción ante esta situación exigiendo también la oportunidad de ser recibidas por el jefe del ejecutivo federal.

Además, buscaron recordarle al mandatario que la crisis en nuestro país con respecto a las desapariciones podría ser aún más grave que el que acontece en la nación sudamericana.

Publicaron un video por medio de la cuenta de Brigada Buscá[email protected], que une a buscadoras y buscadores de Veracruz, Sinaloa, Guerrero y Morelos.

Se escuchó la voz de varias integrantes que desde su lugar de origen participaron.

Declararon: "Señor presidente, lo que viene pasando en México desde hace años es igual o más grave que lo ocurrido en Argentina, son más de 100 mil personas desaparecidas y más de 50 mil restos sin identificar, ante esta crisis autoridades no han respondido ni a nivel Federal ni a estatal

Mencionaron "Le pedimos que así como recibió a Estela, no reciba a las madres de México y hermanas, padres buscadores, para hablar de la tragedia que vivimos, nosotras seguimos hasta encontrarlos, hasta encontrarlas, les buscamos porque les amamos"

Varias de estas, las cuales portaban fotografías de su ser querido desaparecido o estaban en zona de fosas clandestinas, se tomaron el tiempo de aclarar que no son opositoras del Gobierno federal y que solo tienen el objetivo de poder ser escuchadas por las autoridades.

Expresaron: "Nosotras no estamos en la grilla, no somos opositoras, no somos sus opositoras, somos como Estela de Carlotto, madres rotas por el dolor, solo buscamos saber qué pasó con nuestros seres queridos, lo que nos mueve es el amor".

Con información de Reforma.