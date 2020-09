Feministas que tomaron la CNDH califican de triunfo la reunión con Segob

Ciudad de México.- Las familiares de víctimas que tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calificaron como un "triunfo" la reunión que sostuvieron con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y advirtieron que darán seguimiento a un pliego petitorio que le entregaron a las autoridades.

Luego de un encuentro de aproximadamente dos horas con la titular de Gobernación, Erika Martínez dijo que ese evento "es un triunfo para nosotras porque la lucha feminista tiene años donde nadie nos había dado voz, (no hubo nadie) que se sentara con nosotras y que se interesara en escucharnos".

Erika y otras manifestantes explicaron que durante el encuentro con las autoridades no se habló sobre la liberación del edificio de la CNDH, sin embargo, sí entregaron un pliego petitorio que consta de varios puntos.

Primero se pidió a la secretaria Sánchez Cordero que reconozca en público la violencia de género sufrida por las mujeres; que todas las instituciones se abstengan de minimizar esta problemática; crear unidades especializadas en violencia de género en las fiscalías, las comisiones de búsqueda y organismos públicos de derechos humanos; extender la Ley de Amnistía a casos donde se criminalizó a las mujeres por exigir sus derechos, entre otros temas.

"Hasta no ver no creer, promesas ya hay muchas, pero sí siento que (Sánchez Cordero) me escuchó, se habló del tema de todas y no se habló sobre la toma del inmueble, nosotras no estamos pidiendo quedarnos con él por capricho, necesitamos soluciones y ahora éste va a ser un refugio", señaló Yesenia Zamudio, mamá de una joven víctima de feminicidio.

Por su parte, María Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), informó por la tarde que la Secretaría de Gobernación va a revisar los casos de las víctimas que tomaron las instalaciones de la CNDH y también va a escuchar a todas las víctimas que quieran entrar en diálogo.