Maestra calma a niños con canción de Taylor Swift durante balacera en Sonora

Durante este martes se activó el código rojo en Sonora, luego de que se reportara una fuerte balacera en el sector de Miramar en Guaymas, cerca de un kínder donde maestras indicaron a los pequeños refugiarse debajo de sus mesas para después cantar una famosa canción de la estadounidense Taylor Swift.

Fue a través de twitter que se difundió un video en el que se puede escuchar a una maestra hablar en inglés, tratando de calmar a sus alumnos para evitar que entraran en pánico distrayéndolos con la canción Shake It Off y al mismo tiempo les hacía comentarios como: “Vamos, puedo escucharlos”, “Come on, I can hear you”, entre otros.

Este nuevo hecho reportado aproximadamente a las 13:00 horas, ya ha generado indignación entre los internautas, quienes han indicado que no pueden continuar con tanta inseguridad en su estado y en todo el país.

Con una canción de Taylor Swift calmaron a unos niños de kínder mientras ocurría una balacera en Guaymas, Sonora.



💔😥 pic.twitter.com/0N1Cwvy5Mm — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 6, 2022

Dos muertos durante balacera

Mientras tanto, personal de Seguridad Publica de Sonora, a través de redes sociales señalan que las detonaciones de armas de fuego se escucharon en diferentes puntos, son reportes de afectaciones, así como anunciaron haber mantenido un operativo.

Hace un momento se recibió alerta por un ataque directo contra dos hombres sobre su vehículo en el municipio de Guaymas. Las detonaciones se escucharon en diferentes puntos, incluyendo una escuela, sin reportarse afectaciones. 1/2 — Seguridad Pública Sonora (@SonoraSeguridad) December 6, 2022

Fue así, que se dio a conocer que el ataque armado dejó un saldo preliminar de dos personas sin vida, los cuales habrían sido acribillados dentro de un vehículo marca Nissan tipo March, el cual transitaba por la vialidad principal.

Y los 200 wachos ?? #Guaymas pueblo sin ley… pic.twitter.com/yVhtCv8GNL — José F Hoyos 🐍 (@Pepe1807) December 6, 2022

Con información de Adn40