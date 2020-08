Regresan los plantones de la CNTE en plena emergencia sanitaria

Ciudad de México.- En plena emergencia sanitaria, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un plantón en el Zócalo de esta ciudad, frente a Palacio Nacional, para exigir, entre otras cosas, la entrega de plazas a normalistas recién egresados.

Los mil 200 docentes, del grupo Poder de Base de la Sección 18 de la CNTE, arribaron la mañana de este lunes desde Michoacán y dispusieron un centenar de casas de campaña sobre la Plaza de la Constitución.

En entrevista, Salvador Ramírez, Técnico de Organización de la Sección 18 de la CNTE, dijo que no levantarán el plantón hasta que puedan hablar con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y acordar una mesa resolutiva para sus demandas.

"Ocupamos un compromiso más alto, creemos que sí está en las manos de la Federación", afirmó.

"El plantón es indefinido, no tanto para hablar. Ya no queremos hablar queremos levantarnos aquí con un tema resolutivo con una ruta clara"

Ramírez explicó que la protesta es por la falta de atención que han tenido por parte de los Gobiernos federal y estatal.

"Hay un peloteo sobre la basificación de normalistas recién egresamos", acusó.