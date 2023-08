Magistrados electorales deberían renunciar: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló este miércoles que los Magistrados del Tribunal Electoral deberían renunciar a su cargo y los acusó de “retorcer sus palabras”.

El mandatario por segundo día consecutivo arremetió contra los jueces, también contra los consejeros del INE, quienes determinaron que el tabasqueño sí incurrió en violencia política de género, al realizar críticas a Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México.

"¡Cómo se atreven! Si fuesen gente con principios, con ideales, deberían de estar renunciando, ofreciendo disculpa y renunciando. Fíjense la perversidad, lo retorcido de estos Magistrados"

"¿Por qué están retorciendo mis palabras y, desde luego, destruyendo la ley? ¿Qué autoridad moral tienen estos señores?" declaró AMLO.

AMLO exhibe cómo el @TEPJF_informa ‘alteró’ sus palabras y dice que magistrados deberían renunciar



El presidente mostró una frase que el Tribunal Electoral analizó para resolver que @lopezobrador_ cometió violencia política de género en contra de @XochitlGalvez: “¿Cómo se… pic.twitter.com/eNXb1O8uad — Político MX (@politicomx) August 9, 2023

El jefe del ejecutivo federal consideró que los magistrados actuaron en su contra con "malicia efectiva" y planteó la posibilidad de que él pudiera ser un blanco de violencia política de género.

"Saben que me sancionan porque supuestamente hay una ofensa, malicia efectiva; la malicia efectiva es de ellos. Y también una pregunta: ¿En todo lo que me dicen a mí no hay violación de género (sic.)? ¿O el género es nada más femenino?", cuestionó López Obrador.

El Presidente también se lanzó contra el juez federal Martín Santos Pérez, quien concedió una suspensión provisional a Gálvez, luego que el Presidente difundió información sobre los ingresos y hasta declaraciones fiscales de sus empresas.

"Por cierto, hoy le voy mandar la carta a los jueces y al Consejo de la Judicatura sobre esto, no se la voy a dejar pasar a este juez que tiene un historial de protección a delincuentes de cuello blanco y a potentados", denunció.

El presidente también apunto contra la consejera Zavala

Desde Palacio Nacional, el mandatario apuntó, ahora, contra la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas del INE, quien recopiló sus dichos contra Gálvez.

- "¿Quién tergiversó esto, el INE o el Tribunal?", preguntó el político.

- "El INE, Claudia Zavala, la Comisión de Quejas del INE. Fue la que hizo la síntesis, la presentó a discusión, y la votaron en la Comisión de Quejas y se fue al tribunal, y esa fue la prueba.", respondió el Vocero Jesús Ramírez Cuevas, dando pie a un diálogo entre ambos.

- "¿Y el texto quién lo envió?".

- "La Comisión de Quejas del INE, Claudia Zavala, que elaboró el dictamen".

- "¿Y de qué partido?", indicó el mandatario

- "Del PAN", gritó uno de los asistentes a la mañanera.

- "Ya estaba (Zavala) con Lorenzo (Córdova)", añadió Ramírez Cuevas

- Pero ¿cómo los Magistrados no revisaron?, cuestionó el Presidente.

- "Y los otros consejeros del INE tampoco lo revisaron. Ya está reconociendo el Tribunal que no son literales las citas, que son interpretaciones, que hubo imprecisiones en el expediente".

- "¿Y cómo van a reparar el daño?", cuestionó finalmente AMLO.

Con información de Reforma