Mañanera del presidente AMLO 9 de abril 2019

Agencia Reforma

México.- Estos son los temas que trató el Presidente en su conferencia, a la que acudió Michelle Bachelet, Alta Comisionada de ONU para DH.

Achaca a gasolineros aumento en precios

El Mandatario federal dijo que los aumentos en los precios de los combustibles se deben a que ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución, por lo que las llamó a evitar abusos.

"La conclusión es que se está cumpliendo con que no aumenten los combustibles, pero hay aumentos porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución de combustibles".

"Hago un llamado a los concesionarios, a los distribuidores, para que actúen con responsabilidad, que no se abuse, porque vamos a dar seguimiento a este tema".

"Hago un llamado a los concesionarios para que revisen sus márgenes de utilidad. Que no piensen que no estamos observando el comportamiento en el manejo de los precios al consumidor, que es lo que nos importa".

Revisarán precios cada lunes

Anunció que todos los lunes dedicarán un minuto en la mañana a mostrar cuáles fueron las estaciones en las que se vendió más cara en la semana y cuáles en las que se vendió más barato.

"Es una primera etapa. Si así logramos que haya precios justos, que no haya abusos, hasta ahí nos quedamos".

Y si no los bajan...

Si las gasolineras continúan vendiendo caro, advirtió López Obrador, el Gobierno abrirá algunas estaciones.

"Si no se entiende, si no funciona este mecanismo que creo que va a funcionar, entonces pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el País, no muchas, las suficientes para que en esas estaciones se venda a precio justo, hay ejemplos buenos, aquí en la Ciudad de México la gente hace hasta colas en la estación que tiene la Semar, porque además de buen precio, se dan litros de a litro".

Descarta revivir tenencia

López Obrador descartó que se vaya a revivir el cobro de la tenencia, como planteó el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera.

"No hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos, los compromisos se cumplen".

"Digo esto porque ayer se dijo que se va a restablecer el impuesto de la tenencia, eso no es cierto, eso quisieran nuestros adversarios, se van a quedar con las ganas. No hay aumento de impuestos ni impuestos nuevos".

Asesorará ONU en capacitación de Guardia

A la conferencia mañanera asistió Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para firmar un acuerdo con el Gobierno mexicano para capacitar a los elementos de la Guardia Nacional.

Además de Bachelet, el convenio lo firmaron el Canciller Marcelo Ebrard y el Presidente López Obrador como testigo de honor.

"El acuerdo firmado hoy va más allá de la capacitación e incorpora elementos que reforzarán el carácter civil que debe tener un cuerpo de seguridad", señaló Bachelet.

"Entre ellos un mecanismo de participación ciudadana, construcción de indicadores, mayor transparencia, rendición de cuentas y dignificación y profesionalización de la función policial".

En su oportunidad, López Obrador aseguró que el objetivo de su Gobierno es ofrecer seguridad sin violar derechos humanos y agradeció la participación de la ONU.

"Queremos que México se abra a la observación internacional, en esta y otras (áreas), lo que tiene que ver en el combate a la corrupción, que actuemos con absoluta transparencia", le dijo a Bachelet.

"Que nos ayuden para que se formen los elementos de la Guardia Nacional en el principio de la defensa de derechos humanos y en el uso moderado, adecuado, de la fuerza, esto va a ser muy importante".

Anuncian el jueves a mando

El Gobierno federal dará a conocer el próximo jueves al mando que estará al frente de la Guardia Nacional. El Jefe del Ejecutivo dijo que también informarán los nombres de quienes integrarán el Estado Mayor de ese cuerpo de seguridad.

Acusa mal uso de fondos turísticos

López Obrador reiteró su rechazo a la petición de la iniciativa privada para asignar más recursos públicos a la promoción turística, tras denunciar que, en el pasado, esos fondos eran objeto de abusos y corruptelas.

"Estaban muy acostumbrados al fondo de 6 mil millones de pesos, no sólo lo usaban para publicidad sino para pagar favores a medios de información, una especie de subvención a medios de información, encubierto".

"Eso se termina, ya no van a utilizarse esos fondos con ese propósito, ahora se está invirtiendo en mejorar las colonias donde viven los trabajadores".

"Además de los 6 mil millones de pesos, tenían 60 oficinas del Gobierno de México en el extranjero, lo que llamaban ProMéxico. Esto se termina, aunque no les guste, no vamos a permitir la corrupción bajo ningún pretexto".

"¿Quiénes trabajaban en esas oficinas? Puro recomendado, eran como becas para que la gente cercana a los altos funcionarios públicos pudiera estar en el extranjero".

"Todas las embajadas y consulados de México en le extranjero van a hacerse cargo de la promoción turística".

"La mejor manera de promover a México es que haya paz en el País. No se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Si hay paz y tranquilidad esto se va a saber en el mundo, sin necesidad de tener un programa de promoción".