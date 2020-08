Posible mando único de López-Gatell en Cofepris preocupa a la iniciativa privada

Agencia Reforma

MÉXICO.- A la iniciativa privada le preocupa que integrar la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) como una dirección adscrita a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud que encabeza Hugo López-Gatell, provoque opacidad, reste importancia a su papel regulador, y complique la gestión de trámites a su cargo.

La Coparmex Jalisco afirmó que debe revisarse la legalidad del acuerdo, que además de la Cofepris, integraría a la subsecretaría otras 12 instancias, pues contraviene la autonomía administrativa, técnica y de gestión que establece la Ley General de Salud.

"Ya no existirá separación entre quien regula y quien compra los medicamentos, lo que representa un grave error, dado que la autonomía de los órganos reguladores debería ser su rasgo principal. Está situación representa un verdadero retroceso, que no permitirá un desarrollo eficiente de las 15 industrias reguladas por la Comisión y la Cofepris ya no sería el garante que se necesita para proteger a la ciudadanía" afirmó.

Jaime Reyes, coordinador del Comité de Innovación del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sostenible (COINCyDES), coincidió en que el cambio le restaría autoridad, y se presta para opacidad y decisiones sesgadas.

Destacó que la subsecretaría tendrá muchas otras funciones que atender, por lo que sumarle las de Cofepris podría complicar los trámites, entre ellos, la aprobación del diseño del ventilador que está desarrollando con Med y Flex Evolution,y el aval de las pruebas para detectar el Covid-19 a bajo costo que está impulsando con Álvarez-Trujillo Lab y Unima.

Organismos independientes respaldan una democracia

"Para que una democracia funcione son importantísimos los organismos independientes, y Cofepris está cumpliendo una función relevante, sobre todo en este tipo de pandemia y de lo que va a venir en el futuro. Necesitamos organismos ágiles, organismos enfocados, organismos especializados para que los trámites sean transparentes y eficientes" expresó.

Para Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), es importante que la Cofepris se fortalezca y eficientice, pero le preocupa que puedan dar preferencia a farmacéuticas extranjeras, ahora que buscan importar medicamento.

Carlos Lomelí, empresario farmacéutico, consideró esencial que los cambios que se hagan sirvan para eficientar los trámites, sin que la Cofepris deje de ser la gran supervisora de la calidad de los productos. "Esperemos que no se le reste la importancia que tiene la Cofepris tanto para los productos de exportación como para los de importación" expresó.

Mientras que a Alejo Magallanes, presidente de la Asociación Cervecera Mexicana (Acermex) le preocupa que el cambio venga a complicar los trámites para la industria en un momento en el que ya está sumamente afectada por la pandemia.