Marca Mexicana de Aviación adquirida por el Gobierno Federal por 815 MDP

Durante este viernes, el gobierno federal realizó una reunión con extrabajadores de Mexicana de Aviación con la finalidad de adquirir la marca, así como otros activos por una cantidad de 815 millones de pesos (MDP), pero, señalan que hasta que se retiren algunas demandas que tiene la empresa, entregarán el dinero.

De acuerdo a las intenciones del gobierno federal al adquirir la marca Mexicana de Aviación, consiste en crear una aerolínea dirigida por elementos en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que ahora podrán utilizar estos activos que dejó Mexicana los cuales son:

Un edificio en Guadalajara; un piso en la calle de Balderas en la Ciudad de México; el centro de adiestramiento que está frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; y un simulador de vuelo.

Fue a través de una reunión con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) y la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM) a través de la Secretaría del Trabajo, que se acordó esta mega venta.

Gobierno Federal concretó compra de Mexicana de Aviación por más de $811M.

Una vez que concluya la compra, la marca Mexicana de Aviación y los activos pasarán a manos de la @SEDENAmx, quien será la encargada del relanzamiento de la aerolínea mexicana.https://t.co/yWUr1xI839 — Claudia G. 🇺🇦 (@matizaverde) January 7, 2023

Mexicana de Aviación demandada por extrabajadores

José Alonso Torres, secretario de Prensa de ASPA, comentó que el próximo lunes, los sindicatos acudirán a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a retirar las demandas interpuestas relativas a la falta de liquidación de los trabajadores de la extinta aerolínea, la cual dejó de operar en 2010 debido a malos manejos de su propio dueño, Gastón Azcárraga, quien abandonó el país después de quedar en la quiebra.

2019 anuncian bancarrota y quiebra de aerolínea

A pesar de que Mexicana de Aviación hizo pública información en la que aseguraban que la compañía no era económicamente viable sin la contribución de sus sindicatos, ésta continuó con sus funciones, y, además, creó otra empresa de nombre Mexicana Link, que comenzó a operar en diciembre de 2009.

Mientras los dueños de Mexicana negociaban los contratos con los sindicatos, los problemas financieros se agudizaron gracias a los incrementos periódicos en los combustibles y factores externos como la contingencia por la pandemia de influenza en 2009.

Fue hasta 2010 a 2014 que varios grupos mostraron interés en adquirir la aerolínea; sin embargo, al no comprobar recursos y no alcanzar acuerdos con los sindicatos de trabajadores, las negociaciones no prosperaron, por lo que la jueza Edith Alarcón, del Juzgado Décimo Primero en Materia Civil del Distrito Federal, la declaró en bancarrota el 4 de abril del 2019.

Con información de El Universal