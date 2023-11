Marcelo Ebrard anuncia su decisión de quedarse en Morena

Marcelo Ebrard declaró que permanecerá en el partido Morena y destacó que la decisión de investigar posibles irregularidades en el proceso interno, marca el inicio de un diálogo constructivo con Claudia Sheinbaum.

‘Yo entiendo esto como el inicio en un paso decisivo en el entendimiento con Claudia. Si somos la segunda fuerza en Morena debemos ser tratados como tales, todas las personas que votaron merecen el respeto. No me voy a desdecir, no voy a cambiar de partido’, aseguró Ebrard.