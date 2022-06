María Elena Ríos, entre las 100 mujeres más poderosas de México

Por segunda ocasión, la revista Forbes publicó su lista de "las 100 mujeres más poderosas de México", y en esta ocasión, incluyó a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz.

María Elena, es una joven originaria de la región Mixteca de Oaxaca y además de dedicarse a la música es comunicóloga de profesión. En 2019, a sus 26 años, Malena sobrevivió a un intento de feminicidio, perpetrado a través de un ataque con ácido, el 9 de septiembre de ese año.

Hasta la fecha, lucha porque la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecute la quinta orden de aprehensión por el caso, contra Juan Vera Hernández, hijo del empresario y exdiputado, Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque y quien está preso desde 2020.

"Sin duda, durante estos 10 años los cambios han sido notables. No obstante, hay muchos temas pendientes de género en el país. Entre ellos, uno de los más dolorosos es el feminicidio. De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en 2021 fueron asesinadas 3 mil 750 mujeres y, en el mismo año, desaparecieron 10 mil 032 mujeres, niñas y adolescentes. Esta realidad, imperiosa, definitivamente, tiene que cambiar", señala Forbes en su publicación sobre las mujeres más poderosas.

Sobre María Elena, Forbes apunta que es "una saxofonista impulsora de los derechos de la mujer, y símbolo de la búsqueda de justicia al ser sobreviviente de un ataque con ácido. Retomó los escenarios en 2022, inspirando a muchos al decir que el corazón es de las mejores armas".

La noche del lunes 1 de junio, María Elena fue informada por su abogada, Diana Cristal GonzálezObregón, sobre su inclusión en el listado. La joven aseguró a El Universal que la noticia la tomó por sorpresa.

"Me siento contenta, porque este tipo de publicaciones siempre han sido espacio para mujeres blancas. Me siento contenta porque yo no pertenezco a esa élite. Se está reconociendo a las mujeres que estamos en batalla contra el sistema", dijo.

"Más batallas son replicadas por muchísimas mujeres en el país, son realidades que se deben nombrar porque lo que no se nombra, no existe", continuó.