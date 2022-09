A mí no me ha tocado la 4T, solo el ácido: María Elena Ríos exige cárcel para su agresor

María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido hace tres años, exigió a las autoridades federales cárcel para su agresor, que asegura está siendo protegido por el fiscal de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo y el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa.

A través de redes sociales, la artista informó que acudió a la Cámara de Diputados para denunciar que a mediados de agosto, Peimbert Calvo le dijo que no podía detener a su agresor porque no quería problemas con el mandatario estatal.

“Acudí a la @Mx_Diputados para denunciar que el pasado 25 de agosto @PeimbertArturo me dijo personalmente “Discúlpame pero no puedo capturar al 5to implicado en tu ataque, no quiero problemas con el gobernador @alejandromurat y su padre @pepemuratmx”, escribió.

Ante esto, Elena Ríos reveló que no se haría justicia en su caso, ya que su atacante es prestanombres de 18 gasolineras de Alejandro Murat y su padre, José Murat y debido a este influyentismo no obtiene la justicia que exige.

“Los rumores son ciertos, mi agresor #JuanAntonioVeraCarrizal y la familia del gobernador @alejandromurat son socios gasolineros además que mi agresor funge como su prestanombres”, apuntó.

Por otro lado, la saxofonista acusó que Leticia Ramírez, nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la revictimizó cuando era funcionaria en Atención Ciudadana, incluso reveló que se burló por pedir ayuda al presidente.

“¿Y qué quieres? No entiendo como gente como tú, piensan que el presidente les va a resolver todo”, le dijo en el pasado Leticia Ramírez.

Al salir de la conferencia, María Elena Ríos Ortiz fue entrevistada por varios medios de comunicación que cuestionaron por qué pedir la ayuda federal, ante esto ella se quejó de la nula atención que las autoridades estatales le están dando a su caso.

Sin embargo, mencionó que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, se la pasa mencionando en sus discursos que está a disposición del pueblo, no es capaz de atender las exigencias.

“Cuando se acude al presidente es porque las instancias correspondientes no están haciendo valer nuestros derechos ni los están garantizando, es a última opción y el presidente muy claro cuando va a Oaxaca dice en sus discursos que está para el pueblo, el pueblo está aquí afuera aclamando justicia y el encerrado en el palacio de rey ¿eso es justo? ¿Eso es el cambio? Se quejan de Calderón, ¿enserio? ¿Cuál es el cambio? Porque a mí su cuarta transformación no me ha tocado, me tocó el ácido”, expresó Elena Ríos.