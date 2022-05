Mediante un video difundido este jueves en YouTube, Mario Escobar, padre de Debanhi, acusó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León filtró a algunos medios de comunicación el documento de necropsia que él entregó desde el pasado 2 de mayo y en el que, afirmó, se confirmaron sus sospechas que su hija, Debanhi Escobar fue víctima de feminicidio.

Según el testimonio de Mario Escobar, el diario español "El País" y la conductora de noticias, Azucena Uresti, son quienes recibieron las filtraciones.

En el video que Mario Escobar distribuyó en redes sociales, señala que Azuena Uresti le envió un mensaje personal en el que dice que está de lado de la Fiscalía de Nuevo León. "Se equivocó", dijo el padre de Debanhi, quien mostró impresiones de los pantallazos del mensaje, que más tarde subió a sus redes sociales.

Tras leer los mensajes el padre de Debanhi no dudó y realizó las capturas de pantalla de la conversación , solo para darse cuenta que en el chat de la conductora ya los había borrado.

“Y lo borró, y me empieza a mandar otras conversaciones que nada que ver, pero afortunadamente en ese momento estaba con el celular y capturé la imagen” .

Luego que Mario Escobar señalara a los medios de comunicación y en especial a Azuena Uresti, la comunicadora respondió en redes sociales tras la ola de acusaciones que recibió en redes sociales.

Azucena Uresti aseguró en un hilo de Twitter que ella no habría escrito dichos mensajes. Además que se inició el proceso de investigación para determinar qué fue lo que sucedió ya que en ese horario, la conductora estaba a punto de entrar al aire cuando “alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento”.

En cuanto de cómo se obtuvo el dictamen de necropsia, Azucena aseguró que no le habrían filtrado ningún documento, pues fue el mismo medio el El País quien reveló los datos en su portal.

Segundo, a mi no me filtraron ningún documento yo reporté lo que El País reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes pero no tengo porque esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos. Gracias por su apoyo 2/2