Mario Marín permanecerá en la cárcel por tortura a Lydia Cacho

Una jueza de distrito ratificó la prisión preventiva en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín, por el caso de tortura a la periodista Lydia Cacho, por lo que continuará su proceso en el penal del Altiplano.

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, en Quintana Roo, el exgobernador pedía continuar con su proceso en libertad, medida que le fue negada, así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, el imputado solicitó que se le pusieran nuevas medidas consistentes en residir en un lugar determinado y sólo acudir al juzgado correspondiente de manera periódica para garantizar su presentación al proceso penal que se le sigue por su probable participación en el delito de tortura contra la periodista mexicana.

Por tal motivo, los Ministerios Públicos de la Federación (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación de Quintana Roo y de la FEADLE, perteneciente a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), presentaron las pruebas para que continuara en la cárcel.

Ante la jueza indicaron que el expriísta representa un riesgo para la periodista Lydia Cacho y testigos. Además de que existe un riesgo fundado de fuga, y no cuenta con arraigo en el lugar del proceso, es decir en el estado de Quintana Roo.

Cabe mencionar que ante los señalamientos de la defensa sobre la lentitud del proceso, los fiscales aseguraron que los retrasos en el proceso penal que se le sigue al imputado corresponden a actos procesales de la defensa y la complejidad del proceso penal que se instaura en su contra.

Por su parte, Cacho anunció en sus redes sociales la decisión de la jueza y destacó que también lograron demostrar los vínculos del exgobernador con un personaje relacionado a la trata de mujeres que intentó interceder por él.

"Hoy logramos evitar que el "Góber precioso Mario Marin saliera libre del penal del Altiplano. Solicitó enfrentar en libertad el proceso por tortura en mi contra.Después de una larga audiencia, la jueza se lo negó. Se ha demostrado que junto al pederasta Succar Kuri tenía control de la cárcel de Cancún y se le abrió expediente por mala conducta. También logramos demostrar sus vínculos con un personaje vinculado a la trata de mujeres que intentó interceder por él.

Llevo 16 años en esta batalla judicial y nos preocupa que la jueza diga que Marín y sus redes criminarles no son un peligro para mi y para mi familia. El ex gobernador tiene bienes millonarios y una mansión en Suiza y vínculos empresariales en Europa. Por lo tanto sus amenazas de muerte son tomadas muy en serio por Interpol. Tuve que huir del país por decir la verdad, porque intentaron acabar con mi vida por no darme por vencida frente a las redes de tratantes de niñas y mujeres. La FGR tiene abierto un expediente contra Marin por blanqueo de capitales y operaciones con recursos de procedencia ilícita VEIORPIFAM/AC/059/2012", se lee en el texto.