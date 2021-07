Marko Cortés da positivo a COVID; el jueves se reunió con diputados

MÉXICO.- El liderar nacional del PAN, Marko Cartés, informó que dio positivo a COVID-19, por lo que se encuentra aislado, bajo supervisión médica y realizando actividades desde la comodidad de su hogar.

Mediante un a publicación de en Twitter, el dirigente panista informo que en la noche del jueves comenzó a sentir síntomas como molestas en la garganta, por lo que se realizó una prueba PCR y el resultando esta vez fue positivo.

Amigas y amigos, ayer por la tarde comencé a sentir algunas molestias en la garganta, me realicé la prueba de PCR y el resultado esta vez fue positivo. Me encuentro aislado, me siento bien, bajo supervisión médica y realizando mis actividades desde casa.



Síganse cuidando mucho. pic.twitter.com/HsM7k4kQr9