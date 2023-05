Martha Delgado renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores

Martha Delgado presentó su renuncia al cargo de Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones y Exteriores (SRE), debido a que busca dedicarse a proyectos personales y políticos.

Por medio de una carta, agradeció al canciller Marcelo Ebrard y al presidente Andrés Manuel López Obrador por la oportunidad de servir y representar al país.

"Te agradezco infinitamente no sólo por la confianza que me conferiste al proponerme para conducir la política exterior de México (...) sino por las inmensas oportunidades profesionales que me brindó este encargo para ejercer mi vocación, que es el servicio público", escribió Delgado a Ebrard.