Matan a 10 mujeres diario en el país

Antonio Baranda

Agencia Reforma

Ciudad de México.-Un total de 2 mil 173 mujeres fueron asesinadas intencionalmente durante los primeros siete meses del año, lo que significa un promedio de 10.2 al día.

Esta cifra contempla a las víctimas mujeres tanto de homicidios dolosos -cuya cifra se dio a conocer ayer- como de feminicidios, reportadas por las Fiscalías y Procuradurías estatales.

Según datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio hubo mil 610 víctimas mujeres de homicidio doloso y 563 de feminicidios.

La violencia contra la mujer es mayor este año, ya que en el mismo periodo de 2018 se registró el asesinato violento de 2 mil 83 mujeres, para un promedio diario de 9.8.

También te puede interesar: Hay 63 feminicidios cada mes; fracasan políticas del gobierno: CNDH

Las cifras evidencian que el número de mujeres asesinadas de forma violenta creció 4.3 por ciento este año, en comparación con el anterior.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, ha advertido que los estados no investigan las muertes dolosas de mujeres bajo protocolos de feminicidio, aun cuando así lo acordó el Consejo Nacional de Seguridad Pública en diciembre de 2017.

En consecuencia, el número de muertes dolosas de mujeres que registran las Procuradurías y Fiscalías locales, es mucho mayor que el de feminicidios.

En números absolutos, el Estado de México fue la entidad más peligrosa para las mujeres entre enero y julio de 2019.

La entidad gobernada por Alfredo del Mazo sumó 207 víctimas de homicidio doloso y 53 de feminicidio, para un total de 260 mujeres asesinadas de forma intencional.

Sumando las víctimas de ambos delitos, al Edomex le siguieron Jalisco, con 167; Guanajuato, con 165; Chihuahua, con 150; Baja California, con 144; y Ciudad de México con 125.

En el caso de Veracruz, fue la entidad con más víctimas de feminicidios en dicho periodo, con 120, que representaron el 21 por ciento del total nacional.

Sin embargo, no reportó al SESNSP ninguna víctima mujer de homicidio doloso, por lo que no figura en los primeros lugares de muertes totales de mujeres.

Los primeros lugares en víctimas mujeres de homicidio doloso fueron Edomex, con 207; Guanajuato, con 157; Jalisco, con 145; Baja California, con 135; Chihuahua, con 123; Guerrero, con 104; y CDMX, con 109.

En cuanto a tasa de víctimas mujeres de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, encabezan la lista Colima, con 12.75; Baja California, con 7.34; y Chihuahua, con 6.28.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la semana pasada que la Guardia Nacional alista una estrategia específica para combatir la creciente muerte de mujeres en el país.