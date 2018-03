Mattel no tiene permiso para muñeca de Frida Kahlo: familiar

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La sobrina bisnieta de Frida Kahlo, Mara de Anda Romeo, afirmó que la empresa de juguetes Mattel no tiene permiso legal para reproducir la figura de la pintora mexicana.

En un comunicado, la familia del artista aseguró que Mattel no tiene la “debida autorización para utilizar la imagen de Frida Kahlo”, además de que desconocen el origen legal del proyecto, informa el portal Sin Embargo.

A través de este texto se explica que “la señora Mara de Anda Romeo es la única titular de los derechos de la imagen de la artista mexicana, por lo que únicamente ella está facultada para autorizar su uso”.

De no ser así –añade el comunicado– adelantaron que tomarán medidas para “salvaguardar” los derechos de Propiedad Intelectual de la imagen de Frida Kahlo, porque aseguran que nadie les avisó de la creación del juguete.

