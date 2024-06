Max Verstappen domina el GP de Austria; ‘Checo’ Pérez termina 12vo

Max Verstappen no falla en la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, donde Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en el lugar 12.

El neerlandés pasó por una montaña rusa de emociones en casa de Red Bull. Aunque fue el más rápido con tiempo 1'05"685 superando a Oscar Piastri de McLaren y a Charles Leclerc de Ferrari, también hubo un momento de tensión.

A 27 minutos de finalizar la tanda, el tricampeón comenzó a perder potencia en la recta principal y avisó de un problema en la unidad de potencia.

Verstappen trying to get past a McLaren



Will he have the same problem later this weekend? 🤔#F1 #AustrianGP | Tap for FP1 highlights ⤵️