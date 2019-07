El vendedor de autos y el mensaje de Mayra González

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El optimismo de un joven mexicano por lograr sus metas en el trabajo, la solidaridad de internautas ante una solicitud de apoyo y las motivadoras palabras de quien es considerada la mujer más importante en la industria automotriz de México, han puesto a Twitter de cabeza en las últimas horas.

Hace unos días, un joven que se identifica como Dan Sáenz en su perfil de dicha red social compartió un breve texto en el que explica que ha comenzado a trabajar como asesor de ventas en una agencia de autos, informó El Debate.

Dan relató que tenía apenas una semana laborando en Mazda Valle Oriente, y que al ser nuevo y por ende no ser asignado a muchos clientes, había tomado la decisión de buscar interesados en comprar un automóvil por otros medios.

Hola amigos, empece hace 1 semana trabajando como asesor de ventas en Mazda Valle Oriente, como soy el nuevo no me dan muchos clientes por atender, pero eso no me detiene! Así que decidí buscar por mi cuenta



Si tienen interés envíenme DM y si no, ayúdenme con un RT :) Gracias! pic.twitter.com/isRXk6ULJ8