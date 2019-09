Me saldrán más canas, pero seremos potencia de dimensión social: AMLO

Jorge Ricardo Nicolás

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Aunque le sigan saliendo canas, México se convertirá en una potencia con dimensión social, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador de gira por Yucatán.

"Me van a seguir saliendo canas, porque ese es un asunto que heredé de mi madre, un asunto biológico, pero estoy tranquilo, estoy seguro de que vamos a sacar a México adelante, se va a convertir nuestro País en una potencia con dimensión social", aseguró en un mitin en el Hospital Rural del IMSS del municipio al sur de Mérida.

"Ya empezó México a tener mejor fama en el mundo y así va a ser".

Reitera AMLO que ya no se pertenece a sí mismo

Tras reiterar cada una de sus promesas que hizo desde campaña, como vender el avión presidencial o combatir la corrupción, y el acceso universal al sistema de salud, AMLO repitió además, como cuando tomó el cargo, que él ya no se pertenece a sí mismo y que no puede fallar.

"No podemos, repito, fallar, ya no me pertenezco, tengo la responsabilidad de estar a la altura de ustedes, a la altura de nuestro pueblo y no les voy a defraudar, y no crean que está muy complicado", sostuvo ante cientos de personas que coreaban su nombre entre un calor de más de 35 grados.

Andrés Manuel López Obrador visitó el hospital rural del IMSS como parte de su gira que inició en julio para conocer la situación del sistema de salud, lleva 58 de 80 hospitales.