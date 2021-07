Me tienes cansado: AMLO a López Gatell

¿Se acabó la buena fortuna? El periodista Alejandro Aguirre Guerrero reveló en su columna para El Universal que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habría reprendido severamente al subsecretario Hugo López-Gatell por el tema de la tercera ola de COVID en México.

En su columna de hoy 29 de julio de 2021, "La secreta junta en que AMLO increpó a López-Gatell"; Aguirre Guerrero comparte que en días pasados se llevó a cabo una reunión, presumiblemente en Palacio Nacional, en la que el presidente expresó su molestia ante la falta de una estrategia clara por parte del subsecretario para contener el aumento en el número contagios.

En la reunión, afirma el periodista, AMLO incluso golpeó la mesa para interrumpir a López-Gatell y espetarle “me tienes cansado”, ya que presuntamente, el subsecretario no habló con claridad al presidente.

“Nunca antes el tabasqueño se había referido de esa manera a López-Gatell en alguna reunión. Y es que el encargado de manejar la pandemia en nuestro país dejó claro, ante todos los ahí presentes, que carecía de estrategias contundentes para contener el aumento en los contagios”.

Lo novedoso de la reunión, de acuerdo con una fuente en los círculos presidenciales, es que esta sería la primera vez que AMLO mostró exasperación en contra de López-Gatell. En otras ocasiones, el presidente respaldó al subsecretario, pero en esta sencillamente no habría podido controlar su molestia ante la falta de argumentos y propuestas claras para controlar la pandemia.

De hecho, la fuente reveló al periodista que López-Gatell ya no tiene el respaldo de López Obrador… al menos al interior del gobierno, porque ante el público en general, lo apoyará pero únicamente porque no tiene de otra:

“Te voy a seguir respaldando en público y ante los adversarios, pero quiero decirte que esto no tiene pies ni cabeza. En este momento yo decido que las clases se reanudan en agosto y también, que las vacunas para menores de edad no serán prioridad, hayas dicho lo que hayas dicho, cada vez menos gente te cree, no hagas que yo sea uno de ellos”,

le habría dicho el mandatario al subsecretario.

Esta situación de “respaldo para guardar las formas” también se debe a que AMLO no quiere aceptar que la estrella de López-Gatell está apagada ya que ello implicaría admitir que se equivocó, “y es que AMLO no remueve a su encargado de la pandemia por orgullo propio, porque no le gusta aceptar que se equivoca, porque él, simple y sencillamente, no comete errores…”

(Con información de El Universal)

