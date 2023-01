Me voy de la presidencia de la SCJN, pero no de TikTok: Arturo Zaldívar

Este lunes, Arturo Zaldívar concluyó su cargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo anunció que aunque deja ese puesto, su presencia seguirá en TikTok, red social en la que ha obtenido una buena aceptación.

En días pasados, el ministro publicó una serie de videos en TikTok con los que se despedía de la presidencia de la SCJN, entre ellos un tour por su oficina donde despachó los últimos años desde que fue electo Ministro Presidente el 2 de enero de 2019.

Ante la petición de algunos internautas de que no abandonara la presidencia de la SCJN, Zaldívar respondió a través de un video, de apenas unos segundos de duración, y aseguró que deja la presidencia de la Corte más no la SCJN.