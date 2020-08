Faltan medicamentos contra el cáncer pero sigue cerrada la producción local

Ciudad de México.- Mariana, Alexis, Karina y otros perdieron la lucha contra el cáncer.

El desabasto de medicamentos fue su peor enemigo y aún hay muchas vidas en riesgo por el mismo motivo.

El Secretario de Salud Federal Jorge Alcocer atribuye el desabasto a la falta de insumos a nivel mundial, pero no dice que a más de un año mantiene cerrada la producción de oncológicos en la farmacéutica PiSa, que tenía el 90 por ciento de la fabricación en México.



Además, tras una verificación a la planta en mayo de 2019, se inmovilizaron 16 mil 815 dosis de Metotrexato y 55 de Tratoben aunque, según el acta de verificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no tenían defectos.



Las irregularidades detectadas son administrativas, donde la empresa no cumplió con la presentación de documentos.

Padres de menores con cáncer han denunciado falta de medicamentos y aunque la Federación ha adquirido algunas dosis, han sido insuficientes para la demanda en el país, además que no hay claridad de quiénes son los proveedores ni el precio al que se adquirió el producto, como respondió el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) a una solicitud de transparencia sobre la última adquisición.

No hay medicamentos para niños con cáncer en Oaxaca, gobernador @alejandromurat



Vía @GildoGarzaMx pic.twitter.com/K6gW7tF7hC — etcétera (@revistaetcetera) August 18, 2020



Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil Nariz Roja, indicó que en 2019 PiSa vendía Vincristina al Gobierno en 100 pesos por unidad, y teme que actualmente el Ejecutivo federal lo esté comprando a precio de mercado, unos mil 800 pesos por dosis.



El martes pasado, un tribunal federal ordenó a la Secretaría de Salud Federal (Ssa) garantizar medicamentos e insumos a todos los hospitales que atienden a niños con cáncer, como respuesta al Amparo interpuesto por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, que reclamó el desabasto de 37 medicamentos.