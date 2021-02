Médico sufre asalto afuera de hospital; le entierran desarmador en el pecho

Claudio Magallanes

MÉXICO.- Lo que era una salida normal de su trabajo tras cumplir su jornada, se convirtió en una pesadilla para el doctor Juan Carlos Soria Maturino, quien fue asaltado por dos hombres quienes le encajaron un desarmador en el pecho.

Una fuente allegada a la Fiscalía de Justicia confirmó los hechos y aseguró que ya se tiene ubicado al vehículo taxi en el que huyeron los presuntos agresores.

El ataque fue cometido la noche del pasado domingo, a las 22:00 horas, afuera de la Clínica 25 del IMSS (Unidad Médica de Alta Especialidad 25), en la Avenida Lincoln y Gonzalitos, en la Colonia Mitras Norte, en el estado de Nuevo León.

El médico, que realiza su residencia de pediatría en ese hospital, salía de su jornada laboral cuando al exterior vio a dos hombres que estaban parados afuera de un taxi y quienes lo acorralaron para asaltarlo y enterrarle un desarmador en el pecho.

El caso trascendió luego de que el médico lo dio a conocer a sus allegados y describió lo que vivió esa noche y que lo mantiene hospitalizando.

"Soy médico residente de tercer año de pediatría y mientras estaba de guardia fui asaltado y herido en las puertas del hospital”.

"Aproximadamente después de las 10 de la noche me encontraba en la entrada principal del hospital y estaba un taxi estacionado y dos hombres recargados en él platicando, no me pareció extraño porque siempre hay taxis ahí para los pacientes", detalla Soria Maturino.

El joven médico describió la manera en cómo los delincuentes se le fueron encima, a pesar de que el vestía el traje quirúrgico y su bata blanca.

Huyen a bordo de taxi

Los presuntos lo comenzaron a estrujar y a empujar hacia el taxi, al momento en que le pedían sus pertenencias.

"Comenzaron a acorralarme los dos extraños que estaban recargados en el taxi, me empujan y comienzan a esculcarme, me quitan mi estetoscopio, y con el forcejeo tiran mis cosas al suelo, yo comencé a gritar ¡auxilio!, ¡ayuda!, ¡soldados, ayúdenme!.

"Me gritaron que me callara y comenzaron a insultarme, me dijeron que les diera mi celular, que lo soltara, yo lo tenía en mi mano dentro de la bolsa de mi pantalón, en ese momento pensé que si me hacían daño sería la única forma de comunicarme y pedir ayuda", continúo su relato el doctor.

En un momento del ataque, uno de los ladrones le da un golpe en el pecho al médico y quien cae, y luego huyen los dos delincuentes a bordo de un taxi.

"Seguí gritando por mi vida pidiendo auxilio, los autos pasaban pero nadie se detuvo, acto seguido siento un golpe en el pecho y me tumban”.

"Los dos me miran y al escuchar que se acercaba gente salen corriendo hacia el taxi lo encienden y huyen. Segundos después llegó un militar y un vigilante y ellos me dicen que no me mueva porque tenía clavado en mi pecho un desarmador", destaca el doctor.

Efectivamente, el médico traía un desarmador clavado en el pecho, por lo que de inmediato fue auxiliado por el mismo personal del hospital, quienes lo metieron y lo operaron.

Ubican taxi

Una fuente allegada a las investigaciones reveló que tras recibir la denuncia de los hechos y con los datos aportados por testigos, se logró ubicar el taxi en el que huyeron los delincuentes.

La fuente dijo que el taxi fue localizado en las calles de la Colonia Topo Chico al norte de Monterrey, por lo que tratan de ubicar a los agresores.

"Siento coraje, impotencia, decepción y tristeza de vivir en un país donde a gran parte de la sociedad no le importamos, ni a quienes se supone deberían velar por nuestra seguridad”.

"Estoy vivo por un milagro, porque hay un ángel cuidándome y por los médicos, enfermeras, camilleros, técnicos radiólogos y demás personal que se encargaron de ayudarme de inmediato. Mi vida ha dado un giro completo y nunca volveré a ser la misma persona", detalla el médico en su relato.

