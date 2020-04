Médicos y enfermeras aspirantes a una plaza del IMSS duermen en las calles

MÉXICO.- Por segunda día, las oficinas de la Sección 33 del Sindicato del IMSS están abarrotadas por cientos de médicos, enfermeros y químicos que buscan uno de los puestos que se han abierto para atender la emergencia por Covid-19.

Decenas de aspirantes aguardan de pie en la puerta del local, ubicado en Florines 9, Colonia Simón Bolívar, pero son mayoría los que calles adentro se recargan en las paredes o dormitan sentados en las banquetas, debido a que llegaron en la madrugada o pasaron la noche en el lugar.

"Ayer me mandaron por WhatsApp a las nueve de la mañana que iban a dar empleo, así que preparé mis papeles y llegué aquí como a las 12 y ya había una filota. De hecho cuando yo llegué ya vi a mucha gente que se regresaba y yo pensé 'ay, yo ya no alcancé nada', y por aquí yo me asomé y vi una fila y me formé, pero eran los que ya van a pasar a entregar documentos y a firmar, y pues ya no alcanzamos, entonces decidimos quedarnos aquí a esperar. Luego una señora nos dijo que ella llegó el día anterior a las nueve de la noche y que a ella le habían dado de la ficha 43 entonces nos quedamos a dormir aquí, yo dormí media hora", dijo Ariadna Rosas Hernández, de 40 años, química bacterióloga del IPN. "Yo llegué ayer a las siete de la mañana, pero estuve esperando para lo mismo que ahorita estoy esperando, pero ayer ya no pude pasar. Cuando llegué, estaba la fila hasta allá y hoy llegué a las cuatro de la mañana y me tocó la ficha 54", dijo Israel Garnica, un medido egresado de la UNAM que descolgó su título que había enmarcado hace apenas un mes para traerlo aquí.

La fila de los médicos es las más corta, de unas 100 personas. La otra, para enfermeros, químicos o laboratoristas se mete a la colonia, donde los aspirantes buscan guardar "la sana distancia", dispersos sobre las banquetas, aunque al final, junto a las oficinas sindicales, todo es un caos con apenas un hombre que distribuye alcohol en gel.

También te puede interesar: Se han repartido seis millones de equipos médicos en México: Hugo López-Gatell

El lunes se entregaron 476 fichas y se atendieron a 300 personas, dijo el secretario de Trabajo de la Sección 33 del Sindicato del IMSS, Dagoberto Gallardo, quien llevaba un cubrebocas verde debajo de la barbilla.

"Hoy todavía no sabemos cuántas fichas se entregaron", dijo.

El trabajador comentó que el IMSS les requirió 300 médicos y enfermeros, pero que el sindicato no sabe cuál será el número final.

"La convocatoria se cierra hoy, nosotros nada más enviamos candidatos y ella son los que decían. Y tampoco sabemos cuántos van a requiere finalmente, porque puede que pasemos a la otra etapa y nos digan mándanos mil más", explicó.

"Es que es muy difícil que se abran plazas en el IMSS", dijo Citlali Villarreal, una médica que se había quedado a dormir y que ya sólo esperaba el documento del sindicato que avalara que tenía los papeles en orden.

Los aspirantes aceptan su miedo a trabajar contra el Covid-19 que ya mató a miles de personas en todo el mundo. Incluso el miedo de que no haya insumos ni para los pacientes ni para ellos, pero son más sus ganas de ayudar y obtener un salario.

"Ya tiene desde el año pasado que no hay insumos en el IMSS y que no se va a prestar una atención médica con de calidad y no se va a tener la protección médica adecuada; entonces hay que extremar precauciones", comentó Israel Garnica.