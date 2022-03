Medio de Holanda prepara documental sobre el penacho de Moctezuma

Este miércoles durante la conferencia de prensa matutina (mañanera) del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer un medio de comunicación proveniente de Holanda que llegó a México para documentar el tema de restitución y la historia del penacho de Moctezuma.

“Hacemos una serie- documental sobre el tema de restitución (penacho)… Estamos aquí grabando la historia del penacho (Moctezuma)” dijo el reportero holandés identificado como Erik.

#EnLaMañanera | Pese a la negativa de regresar el penacho de Moctezuma, #México no tiene problemas con el gobierno de #Austria (@MFA_Austria), aunque esta situación demuestra que no están en condiciones de 'estrechar más las relaciones', señala el presidente @lopezobrador_. pic.twitter.com/zyU15RFwjk — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) March 9, 2022

El corresponsal cuestionó al mandatario sobre si existe una solicitud oficial del Gobierno de México para la restitución del penacho.

López Obrador aseguró que tal petición existe y recordó que se le solicitó a su homólogo en Austria enviar de manera temporal al país, el penacho de Moctezuma para su exposición con motivo de los 500 años de la caída de Tenochtitlan.

Sin embargó, el mandatario de Austria, Alexander Van der Bellen mantuvo una respuesta negativa, por lo que López Obrador declaró que el departamento de Antropología ha emitido gestiones en el pasado para la devolución del penacho.

El mandatario mexicano, aprovechó para declarar que todas las piezas de arte pertenecen a México que fueron sustraídas de manera ilegal.

“Es un patrimonio de México y no para el caso de Austria, sino para el caso de Estados Unidos y para el caso de Francia” manifestó el presidente de México.

Asimismo resaltó que Italia está ayudando al país para recuperar piezas arqueológicas robadas, por lo que destacó que su gobierno va a continuar demandando para que piezas sean restituidas.

El titular del ejecutivo manifestó no estar de acuerdo con las razones por las que Austria no devuelve el penacho (El penacho no se puede mover porque es muy frágil). Ya que existen especialistas que puedan trasladarlos sin ningún problema.