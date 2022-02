Medios de comunicación fueron cómplices en caso de Guardería ABC: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su punto de vista ante las declaraciones hechas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar en el caso de la Guardería ABC, y expuso que los medios de comunicación fueron cómplices en el caso, asimismo pidió que el expediente no se cierre para impartir justicia revelaciones hechas.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario declaró que lo único que pide es que estos actos de impunidad no se repitan y que este expediente no se cierre para que se haga justicia.

“Que no se repitan estos hechos lamentables, dolorosos en donde es evidente que hay impunidad, que se protege a los que tienen influencia, eso es lo que queda de manifiesto ojalá que nunca más vuelva a repetirse. La no repetición es importante… que no se cierre el expediente, que se busque que haya injusticia.

López Obrador aseguró que en su momento denunciaron las irregularidades, a su vez “mucha gente” manifestó que existía protección para políticos. El mandatario también recordó que este hecho doloroso fue utilizado como propaganda política.

“Lo más doloroso de todo, es que utilizaron la tragedia con propósitos electorales, porque estaban cerca las elecciones a gobernador y empezaron a manejar estos lamentables hechos para sacar raja partidista” dijo López Obrador.

El titular del ejecutivo resaltó que los medios de comunicación fueron cómplices en estos actos políticos, en consecuencia el Partido de Acción Nacional (PAN) pudo ganar la gubernatura en ese año.

“Los medios, no todos, pero actuaron en complicidad, no había denuncia en medios. Silenciaron a todos, incluso llevaron a que ganara la gubernatura el partido de la presidencia (PAN). Muy lamentable, no solo no se hizo justicia sino que aprovecharon la desgracia con propósitos políticos... Y en esto jugaron un papel destacadísimo los medios” detalló el presidente.

López Obrador reitera que no tiene fobia a los medios de comunicación

Ante las declaraciones realizadas sobre la complicidad de los medios con el PAN en el caso de la Guardería ABC, el mandatario invitó a los medios de comunicación a modificar su actitud, pero asegura que no es fobia, sino un llamado a cambiar debido a la influencia que poseen.

“Tenían demasiado poder, o demasiado acercamiento al poder y eso daño muchísimo, no se hubiese llevado a cabo el saqueo de México durante el periodo neoliberal si no es con la complicidad de los medios” expresó López Obrador.

El mandatario aseguró que no todos los medios fueron cómplices, reconoció que algunos resistieron, pero la mayoría se sumó para ser “correas de transmisión de saqueo político”.

“Sirvieron para controlar, desinformar, manipular, crea las condiciones para que impusiera el autoritarismo, la violación a los derechos humanos, la corrupción y la violencia” manifestó el titular del ejecutivo.

Finalmente, el presidente manifestó que lo declarado por el Ministro Arturo Zaldívar, es real y considera que el presidente de la SCJN es una “gente recta”, por lo que ahora se ha retomado el caso y el testimonio de Zaldívar es el mismo que se presentó en la Fiscalía para impartir justicia.

