¿Melanie Barragán protagonizó robo en una tienda? Esto se sabe

A unos días de que acabe el año, una noticia sorprendió a decenas de usuarios en redes sociales: la presunta detención de Melanie Barragán, la joven que fue golpeada por su novio en una fiesta de Halloween, en Tamaulipas.

Al parecer, todo ocurrió el viernes 27 de diciembre en el centro comercial Galerías Altama en Tampico.

En los primeros informes, la joven es acusada de intentar robar un artículo de una tienda de ropa. Al darse cuenta que traía una prenda que no fue pagada en caja, los encargados llamaron a las autoridades.

En X (antes Twitter) y Facebook, circulan fotografías de una chica -supuestamente Barragán- con las manos esposadas detrás de la espalda y siendo acompañada por cuatro elementos de la Guardia Estatal.

Este sábado, diversos medios nacionales informaron que Melanie ya se encontraría en casa con su familia después de pagar una fianza de 900 pesos.

¿FUE UN ERROR?

La madre de Melanie aseguró ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas que su hija jamás intentó protagonizar un robo y que en realidad se trató de un malentendido que explotó en redes sociales.

De acuerdo con su declaración, Melanie salió de compras a Galerías Altama, donde en una tienda de ropa, una prenda no se le cobró debidamente a la hora de pagar. Fue por esa razón que habría sido detenida por los guardias de seguridad del lugar.

Hasta el momento, se desconoce la veracidad de los hechos, debido a que todo ocurrió alrededor del llamado ‘Día de los Santos Inocentes’ (28 de diciembre), una fecha llena de acontecimientos inventados.

Lo sucedido no se puede comprobar al cien por ciento este sábado, ya que por ahora, no se cuenta con un comunicado oficial por parte de la Fiscalía de Tamaulipas. A esto, hay que agregar el hecho de que supuestamente la tienda afectada no presentó una denuncia formal contra Melanie Barragán.

