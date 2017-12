¡Una más! Buscan a menor desaparecida en Ecatepec

Agencia

Ciudad de México.- Ximena Monserrat Zavala, de 15 años de edad, fue reportada en redes sociales como desaparecida y su familia confirmó que la busca.

La última vez que se tuvo contacto con ella fue cerca de las dos de la tarde de ayer. Su familia ha comenzado la búsqueda. Se le vio por última vez en Playa Copacabana, Jardines de Morelos, Ecatepec. La menor viste camisa blanca y pantalón de mezclilla.

Paola Zavala, hermana de Ximena, relató en entrevista para Animal Político, que desde la noche del miércoles acudió con sus padres al Ministerio Público de San Cristóbal, Ecatepec, para reportar la desaparición, y hasta la mañana de este jueves continuaban sin atenderlos.

"Nos dijeron que tienen que pasar 72 horas para comenzar a buscarla y nos pidieron la dirección del lugar donde desapareció además de un testigo; mi hermano se comunicó a los teléfonos de Alerta Amber y le dijeron que antes de emitir la alerta requerimos una acta administrativa que expiden aquí, en el Ministerio Público”, indicó.

Personal del Ministerio Público de San Cristóbal, ha cuestionado si Ximena está realmente desaparecida; preguntado si no estará con su novio. La menor no aparece desde la tarde del miércoles. Su hermana dice que por la mañana estuvo con una amiga, luego regresó a la casa, dejó su celular y salió a la tienda más cercana, pero ya no regresó.

“Ya revisé sus cuentas de Twitter y Facebook además de su celular y no tiene mensajes sospechosos, eso ya lo contamos a las autoridades pero siguen sin darnos respuesta”, relata Paola.

Para cualquier dato que ayude a su localización se ponen a disposición los números 5525653288 0 5572769322. Las autoridades del Estado de México no se han pronunciado al respecto, informa el portal Sin Embargo.

El 15 de septiembre pasado, durante su toma de posesión como Gobernador, Alfredo del Mazo Maza prometió que el Estado de México sería una de las entidades más seguras del país. En tres meses, aseguró, habría resultados concretos en la materia.

Sin embargo, la violencia se incrementó y siguen apareciendo casos de menores desaparecidos en la entidad. El caso más sonado es el de la menor conocida como “Calcetitas rojas”, la niña de 5 años quien fue golpeada hasta la muerte y su cuerpo abandonado en Nezahualcóyotl el pasado 18 de marzo.