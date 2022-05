Menor golpeado con tabique en CDMX podría perder el olfato y gusto

Manuel Nava, padre del menor que fue golpeado en la cabeza con tabique en la colonia Roma declaró que el joven podría perder el olfato y gusto tras este ataque.

La víctima fue identificada como Andro Manuel Nava y el pasado domingo sufrió un ataque cuando se encontraba con su familia en un restaurante en la Ciudad de México.

Aunque el menor sobrevivió a la agresión, el padre del joven declaró las consecuencias que podrían presentarse.

A través de una entrevista para Aristegui Noticias, Manuel Nava informó que su hijo podría perder el olfato y el gusto de manera permanente.

Esta fue la última foto de Andro Nava antes de que un hombre le lanzara una piedra dentro de la taquería Taquearte de la colonia Roma. El agresor ya fue detenido y le encontraron droga. Esto fue lo que nos dijo el papá del joven de 19 años, quien aún permanece hospitalizado: pic.twitter.com/zS8ewPkNnl — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 3, 2022

¿Cómo sucedieron los hechos?

El padre del joven comentó que el día del ataque estaban comiendo tacos en el restaurante llamado “Taquearte”, del cual ya iban a retirarse.

"De pronto este tipo sale de por ahí, Andro está de espaldas y estamos platicando en la mesa y solo escucho el golpe, fue tan rápido que pensé que era un asalto" explicó el padre de la víctima.

Manuel Nava detalló que ante el hallazgo, tomó un tubo para defenderse, pero el tipo huyó.

"Me eché para atrás, tomé un tubo para defenderme pero el tipo corrió y Andro estaba tendido en la mesa, personal del lugar pidió una ambulancia" detalló.

El señor añade que a su hijo lo dieron de alta media hora después de ingresar al hospital, pero que en el camino a casa le proporcionaron comida, pero el menor no pudo identificar los sabores, y mucho menos pudo percatarse del olor del gel antibacterial que se puso en las manos.

"Llegamos al hospital, lo dieron de alta a la media hora, pero en el trayecto dice que se siente mal y se da cuenta porque le dimos algo para comer y dijo que no le sabía nada y también se usó alcohol en las manos y tampoco pudo olerlo" declaró Manuel Nava

¿Qué pasó con el agresor?

Como se sabe, el lunes la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la detención del supuesto agresor, a quien le encontraron varias dosis de cocaína.

De acuerdo con lo declarado por el señor Manuel Nava, el detenido presuntamente padece de sus facultades mentales y es una persona que vive en la calle.

Sin embargo, se acusa que el imputado tiene antecedentes, pues una mujer que vive cerca del restaurante fue también su víctima; le fracturó una pierna y también atacó a un ciclista.

Para Manuel Nava, la agresión no fue un acto de una persona que padece de sus facultades

“su intención era matarlo" expresó el padre del joven.

Logramos la detención del agresor de el joven lastimado el día de ayer. Estamos en comunicación permanente con la familia. No se tolerará ningún tipo de violencia en nuestra CDMX. https://t.co/lvI120QVK6 pic.twitter.com/i7jbR0TOAI — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 2, 2022

Restaurante no ha respondido por los daños

De acuerdo con la información, el restaurante al principio le ofreció un seguro, pero al final no le han respondido.

"En un principio ellos me dieron un seguro, pero no me han respondido y no nos han buscado para responder por los gastos y el representante legal no quiere atender. Además de la responsabilidad que tienen, ellos tienen que hacer la declaración de lo que pasó como testigos para que la carpeta se integre completa" detalló Manuel Nava.

(Con información de El Universal)