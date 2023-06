Menor que cayó de tirolesa tendría daño psicológico

Los familiares del niño que cayó de la tirolesa del Parque Fundidora exigirán a las autoridades que los responsables reparen el daño físico y psicológico que le causaron al menor.

Así lo dio a conocer Marcelo Olan Mendoza, abogado de la familia, quien señaló que la demanda penal por lesiones y negligencia ya fue interpuesta en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Pero de allí se desprenderá otra por responsabilidad civil para la reparación de daño.

Declarando: "El día de ayer ya dimos un gran paso para que se inicie con la investigación, ya para poner la demanda por responsabilidad civil".

Olan, reconocido litigante de Reynosa, comentó que es abogado de la familia afectada desde hace más de cinco años y que tiene su autorización para llevar el caso hasta sus últimas consecuencias y que no quede impune.

Enfatizó que la familia está muy afectada porque el personal del Parque Fundidora evadió el caso y los abandonó a su suerte cuando el menor estaba ahogándose en la laguna artificial con agua muy contaminada.

También criticó el hecho de que el parque tratara de minimizar el caso diciendo que el niño cayó de una altura de doce metros y no de veinte, como presuntamente aconteció.

Sin embargo lo que más molestó a los miembros de la familia fue que le informaran a los medios que el pequeño resultó ileso.

Olan dijó: "El niño no puede comer, trae daño de los órganos internos, quizá falla pulmonar, cayó de una altura de veinte metros y no doce como dicen, el problema más grave que sufre es el daño psicológico, no quiere salir, trae mucho miedo, mucho pánico, quedó traumado"

Previamente el director general del Parque Fundidora, Jean Joseph Leautaud Russek, había explicado que la verificación de seguridad en las instalaciones corresponde a Protección Civil y no a Fundidora.

Revelando que se realizarán inspecciones en otras concesiones del parque para garantizar la seguridad de los visitantes en el lugar.

Dejando en claro que el dueño de cada concesión es el responsable de cumplir con todo lo relacionado con los temas de mantenimiento.

Protección Civil del Estado de Nuevo León realiza las investigaciones para determinar si se cumplieron con las medidas de seguridad y permisos para operar.

Niño cae 12 metros de altura desde una tirolesa ubicada en el parque fundidora de Monterrey.



Según testigos el niño salió caminando de la atracción junto a sus padres. pic.twitter.com/W6g0AijWtD — Azucena Uresti (@azucenau) June 26, 2023

Con información de Reforma.