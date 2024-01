Merilyn Gómez renuncia a su puesto en la Segob tras acusaciones

Merilyn Gómez Pozos anunció oficialmente su renuncia al cargo de titular de la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación de la Secretaría de Gobernación (Segob), la cual será efectiva a partir del 2 de enero de este año.

La noticia se da luego de que Pablo Lemus denunció la intervención del Gobierno federal en las elecciones de Jalisco, por la participación de Gómez Pozos en la presentación de una denuncia de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

"La presenté estando en vacaciones, en periodo vacacional, que fue cuando me invitó la doctora (Claudia Sheinbaum) a ser su coordinadora de campaña (en Jalisco)" , dijo Gómez Pozos en entrevista para el medio Mural. "Es con efectos a partir del 2 de enero, que es cuando yo regresaba a trabajar en teoría".

La ex diputada federal de Movimiento Ciudadano no especificó la fecha de presentación de su renuncia al cargo en el Gobierno federal y no ha publicado nada al respecto en sus redes sociales.

Gómez Pozos rechazó el señalamiento de Lemus sobre la supuesta intervención de la 4T en las elecciones locales y sostuvo que el precandidato único del partido naranja a la gubernatura de Jalisco quiere colgarse de la fama del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según Gómez Pozos, la participación en el proceso electoral a nivel local recae en el gobernador, Enrique Alfaro, quien empleó Casa Jalisco para presentar a los precandidatos pertenecientes a su partido, Movimiento Ciudadano, que aspiran a diversos cargos de elección popular.

"Para injerencia del Estado en la elección, pues un botón (de muestra), en casa Jalisco están las notas ahí" , refirió. "En Casa Jalisco primero se presentaron los posibles candidatos, pasándose por alto todo el proceso interno de su partido. Se presentó a los coordinadores de la campaña de Pablo Lemus desde Casa Jalisco y pues ahí sí está comprobadísima la intromisión del Estado en la campaña de Lemus y ni con eso ha levantado".

Sobre la denuncia que interpondrá MC en su contra este miércoles ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Gómez Pozos pidió a la autoridad electoral que se considere de manera equitativa tanto la queja actual como las presentadas previamente por Morena respecto a la intervención de Alfaro en el proceso electoral.

